YAYINLANDI: 2022 LGS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, bugün tamamlandı. Peki LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte 2022 LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı..

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü toplam iki oturum şeklinde düzenlendi.

İyi bir liseye gidebilmek için aylardır emek verip çalışan 8. sınıf öğrencileri, yurt genelinde gerçekleştirilen LGS sınavı soruları karşısında ter döktü.

Sınavın ardından LGS sınavı soruları ve cevapları, öğrenciler ve velilerin gündemindeki yerini aldı.

LGS soru ve cevap anahtarı ile sınav puanı hakkında ön tahminde bulunmak isteyen öğrenciler, ''LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Bilindiği üzere LGS sözel soruları ve cevapları ile LGS sayısal soru ve cevap anahtarı MEB tarafından ayrı ayrı açıklanacak.

Peki LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2022 LGS sözel ve sayısal soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav, 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

LGS sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, LGS cevap anahtarına https://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacak.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.