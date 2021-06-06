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    LGS soruları ve cevapları yayımlandı: MEB 2021 LGS sınav soruları kitapçığı ve cevap anahtarı

    MEB tarafından gerçekleştirilen 2021 LGS sınavı, bugün tamamlandı. Sınavın ardından merakla beklenen LGS soruları ve cevap anahtarı da yayımlandı. İşte sözel ve sayısal 2021 LGS soruları ve cevapları
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 17:26
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    LGS soruları ve cevapları yayımlandı: MEB 2021 LGS sınav soruları kitapçığı ve cevap anahtarı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bugün yaklaşık 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

    09.30'da başlayan ilk oturumda LGS sözel soruları kapsamında Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Yabancı Dil sorularına yanıt veren öğrenciler, ikinci oturumda ise LGS sayısal soruları olan Matematik ve Fen Bilimleri soruları karşısında ter döktü.

    Sınavın ardından büyük bir merakla beklenen LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından PDF olarak yayınlandı.

    İşte sözel ve sayısal 2021 LGS soruları ve cevapları...

    2021 LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

    LGS sınavının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımlayacağı LGS soruları ve cevapları açıklamasına çevrilmişti.

    Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını paylaştı.

    Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

    LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS soruları ve cevapları yayımlandı: MEB 2021 LGS sınav soruları kitapçığı ve cevap anahtarı #1

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