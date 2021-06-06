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LGS soruları ve cevapları yayımlandı: MEB 2021 LGS sınav soruları kitapçığı ve cevap anahtarı

LGS soruları ve cevapları yayımlandı: MEB 2021 LGS sınav soruları kitapçığı ve cevap anahtarı

MEB tarafından gerçekleştirilen 2021 LGS sınavı, bugün tamamlandı. Sınavın ardından merakla beklenen LGS soruları ve cevap anahtarı da yayımlandı. İşte sözel ve sayısal 2021 LGS soruları ve cevapları