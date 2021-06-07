LGS taban puanları belli oldu mu? LGS taban puanları 2021

LGS taban puanları belli oldu mu? LGS taban puanları 2021

Dün gerçekleştirilen LGS sınavına giren öğrenciler, LGS MEB lise taban puanları ve liselerin yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Peki LGS taban puanları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 6 Haziran 2021 tarihinde yani dün sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumda gerçekleştirildi.

1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın ardından soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı. Bunun üzerine sınava katılım sağlayan öğrenciler, LGS taban puanları ve liselerin yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı.

İyi okullara girmek için kaç puan almak gerektiğini araştıran öğrenci ve velileri, Liseler kaç puanla alıyor, Anadolu lisesine kaç puanla girilir gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki 2021 LGS taban puanları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, LGS lise yüzdelik dilimi ile ilgili ayrıntılar...

MEB LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU 2021?

6 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı sonrasında gözler taban puanlarına çevrildi. Ancak 2021 LGS lise taban puanları henüz açıklanmadı.

Girmek istedikleri liselerin taban puanlarını tutturup tutturamadıklarını hesaplayacak olan adaylar, tercih sürecinde buna göre bir yol izleyecek.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde veya bulunduğu ilde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Ancak LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamasının ardından haberimizde yer alacak.