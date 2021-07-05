LGS tercih ekranı 2021: MEB e-Okul tercih robotu ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih ekranı 2021: MEB e-Okul tercih robotu ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 16 Temmuz'a kadar sürecek olan tercih başvuruları bugünden itibaren başladı. Peki MEB e-Okul tercih robotu ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih yapma ekranı, 5 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin erişimine açıldı. e-Okul aracılığıyla online olarak yapılacak olan LGS tercihleri, 16 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek.

Öğrenciler, kendilerine tanınan tercih haklarından faydalanarak LGS tercih robotu aracılığıyla adrese dayalı liseler ve yüzdelik dilime göre okullar arasından seçimini yapacak. Yapılan tercihler muhakkak okul yönetimine onaylatılmak zorunda olacak.

Evlerine en yakın liseler ve puanlarına en uygun okullar arasından tercih listesi hazırlayan öğrenciler, ekranın açılmasının ardından LGS tercihi nasıl ve nereden yapılır? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, e-Okul LGS tercih robotu ve tercih yapma ekranı 2021...

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2021 LGS tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.Yapılan tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüklere onaylatılacak.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.



Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, ''Kayıt Alanında'' öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları,

Mavi renk, ''Komşu Kayıt Alanında'' öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları,

Kırmızı renk, ''Diğer'' ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

Yerleştirmeye esas nakiller, ''Tercih ve Yerleştirme Takviminde'' belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar içinen fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullariçin de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alanokullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarıtercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.



