LGS tercih onaylama 2021: LGS tercih onayı nasıl ve nereden yapılır?

LGS tercih onaylama 2021: LGS tercih onayı nasıl ve nereden yapılır?

Lise tercih işlemlerinin başlamasının ardından tercih onayına dair ayrıntılar da merak konusu oldu. Lise tercihlerinin tamamlanması için önce onaylatılması gerekiyor. Peki tercih onayı nasıl yapılır?

5 Temmuz 2021 tarihinde başlayan LGS tercihleri, 16 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor.

26 Temmuz 2021 tarihinde ise LGS tercih sonuçları açıklanıyor. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra nakil süreçleri başlayacak.

Lise tercihinde bulunacak olan adaylar tercih işlemlerinin tamamlanması için öncelikle onaya gönderecek.

Öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan tercih nasıl yapılır, lise tercihleri nasıl onaylanır/onaylatılır? gibi sorulara MEB tercih kılavuzunda yanıt verdi.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Peki, LGS tercih onaylama nasıl yapılır? İşte tüm detayları..

LGS TERCİH ONAYLATMA 2021

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

TERCİHLER KİME ONAYLATILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

"Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1" veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.