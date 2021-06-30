LGS tercih robotu 2021: LGS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak?

LGS tercih robotu 2021: LGS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde gözler tercih dönemine çevrildi. Öğrenciler, MEB tercih robotunu kullanarak okullara dair detaylı bilgi öğrenebiliyor. İşte LGS tercihleri ayrıntıları...

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin gözü tercihlere çevrildi.

MEB tarafından geliştirilen K12Net Tercih Robotu, LGS tercih döneminde öğrencilerin en sık araştırdığı konuların başında geliyor. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler MEB LGS tercih robotu sistemine giriş yapmak istiyor.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor

Peki lise tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak? MEB tercih robotu nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Liselere Geçiş Sistemi tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

LGS TERCİHLERİ 2021

LGS'ye giren öğrenciler "Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara", sınava girmeyenler ise "Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapabilecek.

Sınava katılmayanlara "Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar" tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

LGS TERCİH ROBOTU 2021

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.