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- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 yerleştirme sonuçları..
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 yerleştirme sonuçları..
- Haber Merkezi
- 18.07.2021 - 09:57
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih işlemleri, 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı.
Tercih işlemelrinin bitmesinin ardından binlerce öğrenci ve velileri, 2021 LGS tercih sonuçları için bekleyişe geçti.
Liseye başlayacak olan öğrenciler, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.
LGS tercih işlemleri sona erdikten sonra gündeme gelen lise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı MEB tarafından belirlendi.
Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS 2021 yerleştirme sonuç tarihi...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamında lise tercihleri, 5 Temmuz Pazartesi başladı ve 16 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de sona erdi.
Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü "https://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. LGS nakil başvuruları ise 26-30 Temmuz arası alınacak. Nakil işlemleri Ağustos ayı içinde tamamlanacak.
LGS NAKİL BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ
- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
- Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
- Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021