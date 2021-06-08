LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB 2021 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB 2021 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS sınavından çıkan öğrenciler, "LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 2021 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 6 Haziran 2021 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İyi bir lisede eğitim görmek için sınavda ter döken öğrenciler, LGS tercihlerinin yapılacağı tarih ve tercih kılavuzu detayları hakkında araştırmalarına başladı.

''LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB 2021 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?'' sorularına yanıt aranyor.

Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB 2021 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

2021 LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. LGS tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra başlayacağı için tercihler de 30 Haziran'dan sonra yapılacak.

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri temmuz ayının son günlerinde başlamıştı.

2021 LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2021 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. LGS tercih kılavuzu yayımlandığında haberde yer alacak.