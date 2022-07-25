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    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı

    Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS yerleştirme sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı.
    • 25.07.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:49
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    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı

    Liselere geçiş sistemi kapsamında gerçekleştirilen LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün son buldu.

    LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı.

    Tercih sonuçları için ise gözler 25 Temmuz tarihine yani bugüne çevrilmişti.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Yapılan duyurunun ardından milyonlarca öğrenci, "2022 Lise LGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı.

    LGS tercih sonuçları, "www.meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edildi.

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı #1

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı #2


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