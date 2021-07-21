LGS'de benzer soru iddiası! LGS iptal edilecek mi? Ziya Selçuk yanıtladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Haziran'da yapılan LGS sınavının ardından gündeme gelen ''soruların daha önce bir yayınevinde yayınlandığı'' iddialarına cevap verdi. Peki LGS iptal edilecek mi?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ardından ''benzer soru'' iddiaları gündeme geldi.

LGS’de sorulan 10 matematik sorusunun özel bir yayınevinin kitabındaki sorularla benzerlik taşıdığı iddiasının ardından konu Meclis gündemine taşındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un, söz konusu iddiaları hatırlatarak yönelttiği soru önergelerine yanıt verdi.

Peki LGS iptal edilecek mi? İşte detaylar...

BENZER SORU İDDİASI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bazı tartışmalara neden olmuştu.

İddialara göre, sınav hem çok zordu hem de sınavdaki bazı sorular, "Sinan Kuzucu Yayınları" isimli yayınevinin deneme sınavı kitaplarında yer alıyordu. Ayrıca müfredat dışından sorular da sorulmuştu.

Uğur Bayraktutan ile İsmail Koncuk isimli milletvekillerinin, söz konusu iddiaları TBMM gündemine taşıması ve bu bağlamda bir soru önergesi vermesi üzerine Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''SINAV İPTAL EDİLMEYECEK''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Haziran'da gerçekleştirilen LGS ile ilgili ortaya atılan iddilara yanıt verdi.

Yaptığı açıklamada, ''Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır.'' diyen Bakan Selçuk, sınavın iptal edilmeyeceğini duyurdu.