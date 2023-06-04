LGS'nin soruları ve cevap anahtarları yayınlandı MEB, internet sitesi üzerinden soruların yanı sıra cevap anahtarlarının paylaşıldığını duyurdu. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını okullardan alabilecek.

AA & Ensonhaber

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, ülke genelinde bugün saat 09.30’da başladı.

Öğrenciler; ilk olan sözel oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soruyu 75 dakikada yanıtladı.

LGS soruları ve cevap anahtarları

Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi ve 80 dakikalık bir süre tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr internet sitesinden yayınladı.

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Sınav kitapçıkları okullardan alınabilecek

Bakanlığın açıklamasında, "Öğrencilerimiz, sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecekler." denildi.

LGS istatistikleri

8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci sınava başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.

Sonuçlar 26 Haziran'da ilan edilecek

LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu da yayınlanacak.

