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    LGS'ye girmeyenler nasıl tercih yapacak 2022

    LGS'ye girmeyen öğrencilerin liseye nasıl kayıt olacağı araştırılıyor. Peki LGS sınavına girmeyenler ne yapacak, nasıl liseye gidecek? İşte konunun detayları...
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 14:05
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    LGS'ye girmeyenler nasıl tercih yapacak 2022

    Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran Pazar günü gerçekleşti.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

    Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, tercihte bulunacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı son iki yıldır olduğu gibi bu sene de öğrencilerin kayıtlarını otomatik olarak yaptı.

    Öğrencilerin LGS’ye girme zorunluluğu bulunmuyordu. LGS’ye girmeyenler ise herhangi bir liseye nasıl yerleşebileceklerini araştırıyor.

    Peki LGS'ye girmeyenler ne yapacak? İşte detaylar...

    LGS'ye girmeyenler nasıl tercih yapacak?

    LGS'ye girmeyenler okul puanlarına göre yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihlerde öğrenciler e-Okul üzerinden okul tercihi yapacak.

    LGS’ye girmeyenler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda da 10 okul tercih edebilecek.

    Sınava girmemiş öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak.

    LGS ye girmeyenler nasıl tercih yapacak 2022 #1


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