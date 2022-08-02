Lise kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul ve ortaokul kayıtları başladı mı?

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul ve ortaokul kayıtları başladı mı?

Okul kayıt tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu.Anaokulu, ilkokul-ortaokul ve lise kayıt tarihleri ne zaman? İşte cevabı..

LGS 1.nakil sonuçlarının açıklandıktan sonra lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı sorusu sotulmaya başladı.Veliler ve öğrenciler kayıtların ne zaman başlayacağını araştırıyor.

8. sınıfı tamamlayarak liseye geçen öğrenciler heyecanla kayıtların yapılacağı tarihin açıklanmasını bekliyor. İşte, 2022-2023 Lise kayıt tarihleri...

Lise kayıt tarihi belli oldu mu?

LGS'nin ardından tercih süreci devam ediyor.MEB tarafından da liselere kayıt tarihlerine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

İlkokul ve ortaokul kayıtları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri belli oldu.Yapılan açıklamada "İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.

Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor. Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.