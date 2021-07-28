Lise kayıtları ne zaman başlıyor? LGS kayıt takvimi 2021

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrencinin eğitimlerine gideceği lise belli oldu. Kayıt için araştırmalara başlayan veliler "lise kayıtları ne zaman" sorguluyor.

Lise için tercih yapan ve ilk yerleştirme sonuçları açıklanan öğrenciler 2021 lise kayıtları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

2021 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre 2021 lise kayıt tarihleri belli oldu.

Öğrenciler ve veliler, "lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?" merak ediyor. İşte lise kayıtları hakkında detaylar...

2021 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

İşte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre 2021 lise kayıt ve nakil tarihleri:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2021 LGS 1. Yerleştirme işlemleri sonucunda tercih yapıp bir okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.