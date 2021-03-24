Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? 9.10.11 sınıf sınavları ne zaman?

Yüz yüze yapılması planlanan lise sınavları ile ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Öğrenciler, sınavlar ne zaman olacak, ertelendi mi sorularını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavlara dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavları ertelendiğini duyurdu.

Öğrenciler, sınavların ne zaman yapılacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki lise sınavları ne zamana ertelendi? İşte MEB'den 9.10.11. sınıflar yüz yüze sınav açıklaması..

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulaması ile ilgili açıklamalara yer verildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.

Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.