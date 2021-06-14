Lise sınıf geçme 2021: Başarı puanı en az kaç olmalı?

MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılı, sınıf geçme, sınıf tekrarı ve başarı puanı ile ilgili detaylara açıklık getirildi. Peki sınıfta kalma var mı, başarı puanı en az kaç olmalı? İşte ayrıntılar...

MEB, lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu işlemleri konulu yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Binlerce öğrenci sınıf geçme, sınıf tekrarı ve başarı puanı ile ilgili işlemleri merak ediyor.

Peki, Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri sınıf geçme şartları ne? Başarı puanı en az kaç olmalı? Sınıf geçme nasıl olacak 2021? Sınıf geçme şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.

BAŞARI PUANI EN AZ KAÇ OLMALI?

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.