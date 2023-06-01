Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi... LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 4 Haziran'da düzenlenecek olan LGS sınavı öncesi öğrenci ve veliler tarafından takip edilmeye başlandı. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler belli oldu mu?

Uzun bir dönemin ardından sona gelen öğrenciler, liseye geçişe hazırlanıyor. Liseye geçiş dönemine dair sınavlar ise 4 Haziran'da düzenlenecek olan LGS ile başlayacak. Liseye geçiş sürecinde kolaylık yaşamak isteyen öğrenciler, şimdiden taban puanlarını araştırmaya başladı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri her sene ilan ediliyor. Lise taban ve tavan puanları Geçtiğimiz yıl 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayımlanmıştı. İşte il il liselerin taban ve tavan puanları... LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ