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- Lise tercihleri 2022: LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Lise tercihleri 2022: LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
LGS sınavının ardından tercih yapmak için sabırsızlanan öğrenciler gözlerini, LGS 2022 tercih kılavuzuna çevirdi. Peki LGS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- Haber Merkezi
- 15.06.2022 - 11:30
5 Haziran 2022 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için gözler sonuçlarda...
İyi bir lisede eğitim görmek için sınavda ter döken öğrenciler, LGS sınav sonuçlarının ardından tercih yapacak.
MEB, LGS tercih kılavuzunu ve sonuç tarihlerini duyurdu.
Peki LGS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak? İşte son durum...
2022 LGS tercihleri ne zaman?
LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak ve ardından tercih işlemleri başlayacak.
LGS 2022 kılavuzu yayımlandı mı?
LGS tercih kılavuzu 2022 henüz yayımlanmadı. Lise tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte LGS tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor.