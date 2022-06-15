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Lise tercihleri 2022: LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Lise tercihleri 2022: LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS sınavının ardından tercih yapmak için sabırsızlanan öğrenciler gözlerini, LGS 2022 tercih kılavuzuna çevirdi. Peki LGS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı?