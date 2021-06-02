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    Liseler ne zaman açılacak? 7 Haziran'da hangi sınıflar açılıyor?

    Lise öğrencileri okulların açılacağı tarihe dair detayları araştırıyor. MEB, liselerde yüz yüze eğitim tarihini duyurdu. Peki liseler ne zaman açılacak? 7 Haziran'da dersler başlıyor mu?
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 12:12
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    Liseler ne zaman açılacak? 7 Haziran'da hangi sınıflar açılıyor?

    Normalleşme adımları kapsamında okulların açılacağı ve hangi sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı belli oldu

    Okulların durumuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

    Binlerce lise öğrencisi, yüz yüze eğitim tarihine dair araştırmalarını sürdürüyor. İlk dönemi uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler, okullar ne zaman açılacak sorusunu araştırıyor.

    Peki liseler ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? İşte liselerin açılış tarihi..

    LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “1 Haziran itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” dedi.

    Buna göre, lise kademelerinde yüz yüze eğitim 7 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

    HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

    Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.

    Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir."

    Liseler ne zaman açılacak? 7 Haziran da hangi sınıflar açılıyor? #1

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