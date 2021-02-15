Liselerde sorumluluk sınavı ne zaman? MEB 2021 sorumluluk sınavı tarihleri..

Alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girecek olan lise öğrencileri için sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sorumluluk sınavı tarihlerini paylaştı.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre lisede öğrenim gören 9, 10, 11, 12. sınıf ortaöğretim öğrencilerinin ders yılının ikinci döneminin başında ve sonunda olmak üzere yılda iki defa yapılmakta olan sınava giriyor.

2021 yılı için uzaktan eğitim sürecinde ertelenen sınav takvimi yeniden düzenlendi ve sorumluluk sınav tarihleri belli oldu.

Başarısız dersleri ile bir üst sınıfa geçen öğrencilerin katılım sağlayacağı söz konusu sınavlarda, 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Peki sorumluluk sınavları ne zaman? İşte MEB 2021 sorumluluk sınavı tarihleri..

LİSELERDE SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrencilerin sorumluluk sınavları, 22- 26 Şubat 2021 arasında yapılacak olup sınavlarda başarılı olanların mezuniyetleri ile diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrencilerin yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlüklerince 1- 31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak.

Yapılacak sınavlarda 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.