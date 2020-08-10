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    Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı

    Merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları duyuruldu.
    • AA
    • 10.08.2020 - 14:29
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    Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

    Merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.

    BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI

    Buna göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden duyuruldu.

    Öte yandan, öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu.

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