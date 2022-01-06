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    Mahmut Özer, Şanlıurfa'da neden müdürlere fırça attığını açıkladı

    Mahmut Özer, Şanlıurfa'da neden müdürlere fırça attığını açıkladı

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü ile arasında yaşanan tepki gören tartışmayla ilgili "Öğrenciler tozun toprağın içerisinde oynuyordu, üzüldüm" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 21:23
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 21:31
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    Şanlıurfa'da okulları ziyaret eden Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile birlikte Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'na gitti.

    MÜDÜRLERİ FIRÇALADI, ÖĞRETMENLER TEPKİ GÖSTERDİ

    Okul bahçesinde gördüğü bakımsızlık karşısında sinirlenen Bakan Özer, önce okul müdürü sonrasında ise Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'u fırçaladı.

    Yaşanan bu anlar öğrencilerin karşısında gerçekleşirken, olaya ilişkin öğretmenler tepki gösterdi.

    BAKAN ÖZER, OLAYI CANLI YAYINDA ANLATTI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "ÖĞRENCİLER TOZUN TOPRAĞIN İÇERİSİNDE OYNUYORDU, GÖRÜNCE ÜZÜLDÜM"

    "Şanlıurfa aslında çok spontane bir şeydi. Normal rutin bir konuşmanın içerisini cımbızlayıp servis etmişler. Orada çok geniş bir alan vardı. Öğrenciler tozun toprağın içerisinde oynuyordu. Biz oraya saha yapabiliriz. O görüntüyü görünce ben de üzüldüm. Amacımız il milli eğitim müdürünü veya okul müdürümüzü kırmak değil."

    Mahmut Özer: Normal rutin bir konuşmanın içerisini cımbızlayıp servis etmişler VİDEO

    Mahmut Özer, Şanlıurfa da neden müdürlere fırça attığını açıkladı #1

    Mahmut Özer'den Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Kurt'a fırça VİDEO ARŞİV

    Mahmut Özer, Şanlıurfa da neden müdürlere fırça attığını açıkladı #2


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