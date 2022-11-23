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- Mahmut Özer'den deprem mesajı: İmkanlarımızı vatandaşlara sunduk
Mahmut Özer'den deprem mesajı: İmkanlarımızı vatandaşlara sunduk
Bakan Özer, okulların tedbir amaçlı 1 gün tatil edildiğini söyledi. Özer, bölgede yaşayan vatandaşlarla ilgili de konuştu.
- 23.11.2022 - 11:05
- Güncelleme : 23.11.2022 - 11:24
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.
Bakan Özer, Bakanlığın tüm imkanlarını bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.
Okullar 1 gün tatil edildi
Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi.
İHA'nın aktardığına göre, bölgeden etkilenen yerdeki okullarda eğitim öğretime tedbiren 1 gün ara verildiğini ve ortaokul ile lise pansiyonlarının aynı önlemle boşaltıldığını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sundu"
“Bakanlığımız tüm imkanlarını bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve çocuklarımızın hizmetine sunmuştur. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.”