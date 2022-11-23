Mahmut Özer'den deprem mesajı: İmkanlarımızı vatandaşlara sunduk

Bakan Özer, okulların tedbir amaçlı 1 gün tatil edildiğini söyledi. Özer, bölgede yaşayan vatandaşlarla ilgili de konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Bakan Özer, Bakanlığın tüm imkanlarını bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Okullar 1 gün tatil edildi

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi.

İHA'nın aktardığına göre, bölgeden etkilenen yerdeki okullarda eğitim öğretime tedbiren 1 gün ara verildiğini ve ortaokul ile lise pansiyonlarının aynı önlemle boşaltıldığını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sundu"

“Bakanlığımız tüm imkanlarını bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve çocuklarımızın hizmetine sunmuştur. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.”