MEB 15 bin atama 2021: Kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni atanacak? İşte kontenjanlar...

MEB 15 bin atama 2021: Kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni atanacak? İşte kontenjanlar...

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklanması akabinde "Kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli mi?" merak ediliyor. İşte kontenjan sayısı..

Atanma hayali kuran binlerce öğretmen 15 bin ek atama müjdesinin ardından branş dağılımı ve kontejanlara dair araştırmalarını sürdürüyor.

Öğretmen ve öğretmen adayları, "Hangi branşlarda atama yapılacak?, 15 bin atama branş dağılımı belli mi?" sorularına yanıt ararken beklenen açıklama MEB tarafından duyuruldu.

Buna göre, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Öğretmenler ise hangi branşlar için ne kadar kontenjan belirlendiğini araştırmaya başladı.

Araştırma yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, "Kaç din öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...

KAÇ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu kapsamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için bin 30 kontenjan belirlendi.

Takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.