MEB 29 Ekim Bilgi Yarışması: Liseler arası bilgi yarışması başvurusu ve ödülü 2021

Milli Eğitim Bakanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda liseler arası çevrimiçi bilgi yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler başvuru detaylarını ve ödülü merak ediyor.

MEB, millî birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı millî bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Millî Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerimizde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenliyor.

OGM MEB bilgi yarışmasına katılmak isteyenler ise başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını, yarışmanın ödülünün ne olduğunu araştırıyor.

Peki, OGM bilgi yarışması ne zaman, nasıl başvurulur, ödülü ne? İşte 29 Ekim Liseler Arası Bilgi Yarışması hakkında detaylar...

MEB 29 EKİM BİLGİ YARIŞMASINA NASIL BAŞVURULUR?

Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.

Öğrenciler, ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabilecektir.

Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00’de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.

Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir

Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.

Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.

Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.

İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.

BİLGİ YARIŞMASI ÖDÜLÜ

1. ye Fotoğraf Makinesi ve Plaket

2. ye Bisiklet ve Plaket

3. ye Akıllı Saat ve Plaket



