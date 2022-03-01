MEB alan değişikliği sonuçları 2022: Öğretmen alan değişikliği atamaları açıklandı mı?

Alan değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki MEB 2022 öğretmen alan değişikliği atamaları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

MEB bağlı kurumlarda kadrolu öğretmenlik yapanlar, belirlenen tarihlerde yapılacak başvuru sonrası alan değişikliği yapabiliyor.

Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler bu sene 21-25 Şubat tarihleri arasınfa başvurularını tamamladı.

MEB takvimine göre; öğretmen alan değişikliği atamalarına ilişkin sonuçlar için Mart ayı işaret edilmişti.

Ayın ilk gününde ise gözler sonuçlara çevrildi.

Peki, 2022 öğretmen alan değişikliği sonuçları açıklandı mı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Alan değişikliği sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 1 Mart Salı açıklanacak.

Alan değişikliği sonuçları bugün bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

"Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri" ise 17 Haziran 2022'de yapılacak.

ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.