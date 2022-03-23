MEB ara tatil tarihi 2022: Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken öğrenciler ve velilerinin gündeminde ikinci ara tatil yer alıyor. Peki nisan ara tatili ne zaman başlıyor? İşte 2022 MEB ikinci ara tatil tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders temposundan yorgun düşen öğrencilerin dinlenmesi için ara tatil sistemini devreye soktu.

Ara tatiller, 1. dönem için kasım ayında, 2. dönem için ise nisan ayında yani toplamda yılda iki kez olacak şekilde düzenlendi.

Nian ayı içerisindeki ara tatil, hafta sonları ile birleştiği takdirde tam dokuz güne ulaşıyor.

Bu noktada 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve velileri, gözlerini ikinci ara tatil tarihine çevirdi.

Ara tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle belirlenmişti.

Peki 2022 nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapacak? İşte 2022 MEB ikinci ara tatil tarihi...

2022 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 11 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yıl sonu karnelerini alıp yaz tatiline çıkacak.

MEB’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” denildi.