MEB atama takvimi 2022: Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Ocak'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik atama tercih işlemleri, bugün sona erecek. Peki 2022 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MEB atama takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvimi geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı.

MEB tarafından yayınlanan atama takvimine göre; 21 Ocak 2022 tarihinde başlayan öğretmen adaylarının atama tercihleri, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü sona erecek.

Başvurularını tamamlayan binlerce aday, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için bekleyişe geçti.

Peki Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi ile sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları tarihi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri, 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecek.





ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.