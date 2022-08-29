Petrol
101.17
2.18%
Euro
18.2171
0.66%
Dolar
18.1855
0.11%
Altın
1.017
0.19%
Borsa
3169
0.73%
Bitcoin
372.247
1.64%
BTXN Coin
4.19
-0.47%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    MEB Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı örnek soruları yayınlandı!

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik örnek sınav soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı..
    • 29.08.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MEB Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı örnek soruları yayınlandı!

    19 Kasım'da yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek olan öğretmenlerin yükümlü olduğu eğitim modüllerine uygun olarak hazırlanan örenk sorular yayınlandı.

    Sorular uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.Uzman öğretmen unvanı için 9, başöğretmen unvanı için ise 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlanarak paylaşıldı.

    Öğretmenler soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

    MEB Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı örnek soruları yayınlandı! #1

    Uzman ve başöğretmenlik eğitim programları devam ediyor

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen kariyer basamakları kapsamında, ülkemizde ilk defa düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programının başladığını açıklamıştı.

    Uzman öğretmenlik eğitim programı 5 Eylül 2022'de, başöğretmenlik eğitim programı ise 19 Eylül 2022'de son bulacak.


    İlginizi Çekebilir

    Jules Barbey D'Aurevilly'in Kırmızı Perde kitabı
    Kitap

    Jules Barbey D'Aurevilly'in Kırmızı Perde kitabı

    Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı
    Kültür Sanat

    Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Görüş Bildir