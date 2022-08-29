MEB Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı örnek soruları yayınlandı!

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik örnek sınav soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı..

19 Kasım'da yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek olan öğretmenlerin yükümlü olduğu eğitim modüllerine uygun olarak hazırlanan örenk sorular yayınlandı.

Sorular uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.Uzman öğretmen unvanı için 9, başöğretmen unvanı için ise 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlanarak paylaşıldı.

Öğretmenler soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programları devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen kariyer basamakları kapsamında, ülkemizde ilk defa düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programının başladığını açıklamıştı.

Uzman öğretmenlik eğitim programı 5 Eylül 2022'de, başöğretmenlik eğitim programı ise 19 Eylül 2022'de son bulacak.