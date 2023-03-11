Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerinin üzerinden bir ayı aşkın süre geçti.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde etkili olmuştu.

46 binin üzerinde can kaybının yaşandığı acı olayda, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Öte yandan sahada, vatandaşların yaralarının sarılması ve depremin izlerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Bu süreçte eğitimin de aksamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki konteynerlere TRT EBA erişimi için 13 bin 60 televizyon kuruldu.

Böylece okula gidemeyen öğrenciler, derslerinden geri kalmıyor.

MEB Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimlerini TRT EBA içerikleriyle desteklemek için konteynerlere kurduğumuz televizyon sayısı, 13 bin 60’a ulaştı.



En değerlimiz olan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini çok yönlü destekliyoruz.