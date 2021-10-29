MEB duyurdu: 2021 Lise ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler girecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre; 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için liselerde ek sorumluluk sınavı yapılacak. Peki 2021 lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumluluk sınavları ile ilgili son dakika açıklama geldi.

Mezun olamayan ancak üniversitelere yerleştirilen öğrenciler ile 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için liselerde ek sorumluluk sınavının yapılması kararlaştırıldı.

31 Aralık 2021 tarihine kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler, lise ek sorumluluk sınavlarına katılım sağlayacak.

Yapılan açıklamanın ardından ek sorumluluk sınavına katılım sağlamak isteyen öğrenciler gözlerini 2021 lise sorumluluk sınavı tarihlerine çevirdi.

Peki, liselerde ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 lise ek sorumluluk sınavına kimler girecek? İşte, sorumluluk sınavının yapılacağı tarih ve konuyla ilgili detaylar.

2021 LİSELERDE EK SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

''Lise sorumluluk sınavı ne zaman?'' sorusu MEB'den gelen açıklamanın ardından gündeme geldi.

Ek sorumluluk sınavları, sadece 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere kasım ayında uygulanacak.

MEB sorumluluk sınav tarihi ise henüz belli olmadı. Söz konusu sınav tarihinin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

KİMLER SORUMLULUK SINAVLARINA KATILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasımda ek sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı.

Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı.

Yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.

Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak, 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.