MEB duyurdu: Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı MEB, öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

AA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 25-28 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınan öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine atamalar yapıldı

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iller arası mazerete bağlı olarak onaylı ön başvurusu bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, görev yerleri alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenen il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine göre atandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

"Hayırlı uğurlu olsun"

Bakan Tekin, şunları kaydetti: