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MEB e-sınav görevli ücretleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

MEB e-sınav görevli ücretleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

MEB bünyesinde yapılan elektronik sınavlarda görevli olan öğretmenler ücretlerin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki e-sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman ödenecek?