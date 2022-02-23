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- MEB e-sınav görevli ücretleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?
MEB e-sınav görevli ücretleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?
MEB bünyesinde yapılan elektronik sınavlarda görevli olan öğretmenler ücretlerin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki e-sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman ödenecek?
- Haber Merkezi
- 23.02.2022 - 16:54
Elektronik olarak gerçekleştirilen ehliyet sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor
Geçtiğimiz hafta düzenenlenen ehliyet sınavının ardından, sınavda görevlileri ücretlerin yatıp yatmadığını sorguluyor.
Sınavda salon başkanı, gözetmen ve izleme sorumlusu olarak görev alan binlerce kişi, "MEB e-sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak" sorusuna yanıt arıyor.
Peki MEB e-sınav görevli ücretleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
MEB E-SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK 2022?
Ehliyet sınav ücretleri, sınavın ardından 30 gün ve 45 gün arasında öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor.
MEB E-SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022
MEB E-Sınav Başkan 258 TL
MEB E-Sınav Gözetmen 238 TL
MEB E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL