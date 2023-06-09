MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı
AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21 Mayıs'ta düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Sonuçları değerlendirilen sınava giren adayların, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden takip edilebileceği bildirildi.

Kimlik numarası ve şifrelerle erişiliyor

Adayların ilgili linke T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı