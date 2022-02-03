MEB EKYS başvuru ekranı: 2022 MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

MEB EKYS başvuru ekranı: 2022 MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022 MEB EKYS) başvurularının başladığını duyurdu. Peki 2022 MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) başvuruları, 3 Şubat Perşembe yani bugün itibarıyla başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-MEB-EKYS sınavı başvuru kılavuzunu yayınladı.

Bu gelişmenin ardından sınava katılmak isteyen adaylar, 2022-MEB-EKYS başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru ücreti ve ekranı hakkında araştırmalarına başladı.

Peki 2022-MEB-EKYS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022-MEB-EKYS başvuru ekranı ve kılavuzu...

2022 MEB-EKYS BAŞVURUAU NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) başvuruları, 03 – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava girecek adaylar 3-11 Şubat 2022 tarihleri arasında, bankalara ÖSYM adına 285,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.