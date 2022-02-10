MEB EKYS geç başvuru tarihi 2022: MEB EKYS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

MEB EKYS geç başvuru tarihi 2022: MEB EKYS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022 MEB EKYS) başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 2022 MEB EKYS geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? sorusuna yanıt arıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündemdeki yerini aldı.

03-10 Şubat 2022 tarihleri arasında başvurularını yapamayan adaylar, 2022-MEB-EKYS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.

Söz konusu sınava katılmak isteyenler, arama motorlarında 2022 MEB EKYS geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? sorularına yanıt ararken, ÖSYM 2022 MEB EKYS geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

Peki 2022 MEB EKYS geç başvuruları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? İşte 2022 MEB EKYS geç başvuru ücreti ve tarihi...

2022 MEB EKYS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) için geç başvurular, 18 Şubat 2022 tarihinde alınacak.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (427,50 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.