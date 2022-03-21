MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB EKYS sınav sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022 MEB EKYS), dün gerçekleşti. Sınavın ardından '2022 MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu, gündemdeki yerini aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS), 20 Mart 2022 Pazar günü tek oturumda gerçekleştirildi.

Binlerce adayın katılım gösterdiği MEB EKYS sınavının tamamlanmasının ardından gözler, üç yıl süreyle geçerli olacak EKYS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

MEB'e bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar, ''2022 MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 MEB EKYS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

2022 MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ve ÖSYM işbirliği ile hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS), 20 Mart 2022 tarihinde yapıldı.

2022 MEB EKYS sonuçları, 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Sınava giren adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Öte yandan, adaylar 2022 MEB-EKYS cevap anahtarlarına da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.



