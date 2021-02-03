MEB görevde yükselme sınavı 2021 ne zaman? 2021 MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?

MEB görevde yükselme sınavı 2021 ne zaman? 2021 MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenilen unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavının yapılacağı tarihleri açıkladı. Peki, MEB görevde yükselme sınavı 2021 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılında yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini açıkladı.

Başvurular, 26 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınmıştı. 6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan görevde yükselme sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

MEB tarafından hazırlanan yazıya göre, MEB unvan değişikliği sınavına başvuramayan adaylar için tekrar başvuru alınacak.

MEB görevde yükselme sınavı 2021 ne zaman yapılacak? Unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı mı?

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavı, 2 ve 4 Mart tarihinde online olarak yapılacak.

EK BAŞVURULAR NE ZAMAN?

MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıya göre, başvuruda bulunamayan adaylar 4 ve 8 Şubat tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

MEB unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından unvan değişikliği sınavının 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde 2-4 Mart tarihlerinde yapılması kararı alındı.