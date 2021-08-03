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MEB görevden ayrılma işlemleri 2021: İlişik kesme nasıl yapılır?

MEB görevden ayrılma işlemleri 2021: İlişik kesme nasıl yapılır?

İl içi atama başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler ilişik kesme işleminin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte MEB görevden ayrılma ve ilişik kesme işlemi detayları...