MEB harekete geçti... Türkiye'nin ilk gastronomi lisesi geliyor Türkiye'de gastronomi (aşçılık) alanında hizmet verecek bir lise kurulması amacıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ünlü şef ve restoran kurucuları ile bir araya geldi.

DHA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Türk mutfağının en iyi şekilde sunularak uluslararası alanda daha ileriye taşınması amacıyla gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesi açılıyor.

Türk mutfağını hem Türkiye'de hem dünyada en iyi şekilde tanıtacak eğitimlerin verileceği gastronomi lisesinin İstanbul'da açılması planlanıyor.

Ünlü şeflerle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin ünlü şef, restoran kurucusu ve akademisyenleri olan Cüneyt Asan, Ramazan Bingöl, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz, Danilo Zanna, Ömür Akkor, Zeki Saygı, Nuri Develi, Nevin Halıcı, Kaya Demirer, Serkan Aksoy, Selim Yeşilpınar ve Umut Karakuş ile bir araya geldi.

"Nitelikli insan kaynağı yetiştirecek"

Bakan Tekin, geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerini, ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktalara ulaşması için sadece gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesini açacaklarını kaydetti.

Tekin, gastronomi lisesiyle Türk yemek kültürüne özgü yemekleri dünya mutfakları içinde önemli bir noktaya taşımak istediklerini söyledi. Gastronomi lisesinin açılmasıyla önemli bir eksikliği gidereceklerini ifade eden Tekin, bu yaz tatilinde örgün öğretimdeki öğrenciler için görgü ve nezaket kuralları dersini seçmeli olarak koyduklarını belirterek, "Her milletin kendine özgü bir mutfağı, mutfak sanatı vardır. Türk mutfağı da kendine özgüdür. Bu bağlamda Türk mutfağı denildiğinde de Türk insanının beslenme biçimi ve yeme içmesi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sofra adabı, damak tadı gibi unsurlar akla gelir. Gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz. Buralarda gördüğümüz lüzum üzerine böyle bir girişimde bulunuyoruz" dedi.

Mesleki eğitim alanında daha önce sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde gerekli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Tekin, bu kapsamda proje okullarını ve spor liseleri gibi tematik liseler hayata geçirdiklerini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)