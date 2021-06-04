MEB il dışı tayin ataması ne zaman? Bakan Selçuk tarih verdi...

MEB bünyesinde görev alan ve il dışı tayin ataması bekleyen öğretmenler, atamaların yapılacağı tarihi bekliyor. MEB, il dışı atamalarına dair açıklamada bulundu. Peki il dışı tayinler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk il dışı öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Üç ayrı atama durumuyla ilgili tarih bilgilendirmesi yapan Selçuk hangi süreçte işlemlerin gerçekleştirileceğini dair detayları da paylaştı.

İl dışı tayin ataması bekleyen öğretmenler, tayin atamaları ne zaman yapılacak sorusunu araştırıyor. Peki MEB il dışı tayinler ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar..

MEB İL DIŞI TAYİN ATAMASI NE ZAMAN 2021?

Konuya yönelik Bakan Ziya Selçuk, Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili açıklamada bulunarak yaz aylarını işaret etti.

Bakan Selçuk tayinlerle ilgili şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."