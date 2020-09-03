MEB, il emri bekleyen öğretmenlere müjdeyi verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin geçerli olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il emri bekleyen öğretmenlere yönelik açıklama yaptı.

Bakanlığın eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlere yönelik yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“2020 yaz tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında iller arası yer değiştirmek üzere ön başvuruda bulunarak birinci aşama başvurusu onaylanan; ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.”