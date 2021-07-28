MEB il içi öğretmen atama sonuçları neden açıklanmadı? Gözler bugünde!

27 Temmuz günü açıklanması beklenen MEB il içi öğretmen atamaları henüz erişime açılmadı. Tayin bekleyen öğretmenler, sonuçların neden açıklanmadığını merak ediyor.

2021 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemi Takvimi'ne göre isteğe bağlı olarak yapılan il içi atama sonuçları için geri sayım başladı.

Binlerce öğretmen il içi atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Takvime göre 27 Temmuz'da duyurulması planlanan sonuçlar henüz erişime açılmadı.

Başvuruda bulunan öğretmenler, "MEB il içi atamalar neden açıklanmadı?" sorusunu araştırıyor.

Peki atamalar ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı il içi tayin sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Fakat daha sonra tarih değişikliğine giderek sonuçların 27 Temmuz'da duyurulacağını belirtti.

Dün tüm gözler MEB'e çevrilirken sonuçlar ilan edilmedi. Bunun nedeni henüz bilinmezken öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Sonuçların bugün ilan edilmesi bekleniyor...