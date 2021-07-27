MEB il içi tayin sonuç ekranı 2021: Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?

MEB'te görev yapan öğretmenler, il içi tayin başvurularının ardından gözleri sonuçlara çevirdi. Binlerce öğretmen tayin sonuçlarını bekliyor. Peki il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

İl içi atama bekleyen öğretmenler için son saatler...

MEB tarafından yapılan duyuruya göre il içi atama sonuçları bugün açıklanacak. İl içi tayin sonuçları, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce belirlenecek.

Binlerce öğretmen "MEB il içi atama sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte 2021 öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları ve detayları...

MEB İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için beklenen gün geldi. Daha önce 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edileceği açıklanan öğretmen il içi atama sonuçları tarihinde değişikliğe gidildi.

MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 27 Temmuz Salı günü (bugün) ilan edilecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos itibarıyla yapılacak.