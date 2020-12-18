MEB: İlkokullarda sınav yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek" denildi

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni kararlarını açıkladı.

Buna göre uzaktan eğitimin süresi uzatıldı, yarı yıl tatilinin tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak." denildi.