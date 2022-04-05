MEB İOKBS kılavuzu 2022: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

MEB İOKBS kılavuzu 2022: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2022 kılavuzu açıklandı. İOKBS başvuru ve sonuç tarihleri de netleşti.

Binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi, MEB'den yapılacak olan İOKBS sınavına dair duyuruyu bekliyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı hakkında tüm detaylar açıklandı.

Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler sınav tarihi ve başvurusu için gerekli bilgiler MEB İOKBS 2022 kılavuzunda yer aldı.

Peki İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman 2022, şartları nelerdir, nasıl başvurulur işte detaylar..

2022 İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek.

Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sınava kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARI

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.