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- MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı için örnek soruları yayınladı
MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı için örnek soruları yayınladı
Bakanlık, uzman öğretmen başöğretmen unvanları için düzenlenecek sınavlar konusunda açıklama yaptı.
- 14.09.2022 - 15:43
- Güncelleme : 14.09.2022 - 15:49
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına yönelik ikinci örnek soru kitapçığını yayınladı.
Sınav, 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek.
MEB'den sınav açıklaması
Bakanlığın açıklamasında, "Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı." denildi.
Örnek soru kitapçıkları paylaşıldı
Uzman Öğretmenlik Sınavı ikinci Örnek Soru Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.
Başöğretmenlik Sınavı ikinci Örnek Soru Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayınlanmıştı.