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    MEB, 'okul kayıt parası'nı merceğine aldı

    Okullar açıldığında öğrencilerin kayıt olabilmesi için velinin zorunlu tutulduğu "kayıt parası" ile ilgili bir açıklama geldi.
    • 06.08.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 16:34
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    MEB, 'okul kayıt parası'nı merceğine aldı

    Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında okul yöneticileri ile veliler arasında kayıt parası gerilimi yaşanır. Okulun giderleri için talep edilen bu miktarı karşılayamayan velinin öğrencisi o okula alınmama tehlikesi ile karşı karşıya gelir.

    Bu durumdan şikayetçi olan veliler seslerini duyurdu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, konu ile "kayıt parası alınmaması ile ilgili" açıklama yaptı.

    "Kesinlikle yasak"

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce de gündeme gelen, veliden "okul kayıt parası" adı altında para alınmasının kesinlikle yasak olduğunu belirtmişti.

    "Okulların ihtiyaçlarını karşılamak için bütçe var"

    Edinilen bilgiye göre, Bakan Özer, 23 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul yöneticileriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda, Türkiye'deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktardıklarını belirterek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrı yaptı.

    65 okula inceleme başlatıldı

    MEB, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik velilerden gelen şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlattı.

    MEB, okul kayıt parası nı merceğine aldı #1

    "Kayıt parası konusunda tolerans gösterilmeyecek"

    Bakan Özer, süreci hassasiyetle takip ettiklerini, kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

    Disiplin cezaları gündemde

    Tamamlanan soruşturmalarda sorumlular hakkında "görevden alma, uyarı, kınama" gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.

    Liselerin dışındaki okullara da doğrudan bütçe gönderildi

    MEB bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış ve böylece okul yöneticilerin bütçelerini kendilerinin planlamalarına imkan sağlamıştı.


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