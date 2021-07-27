MEB ücretli öğretmenlik 2021: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

MEB ücretli öğretmenlik 2021: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvuru klavuzu yayınlandı. Peki ücretli öğretmen başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki öğretmen kadrosu boşluklarına göre alım yapacağı ücretli öğretmenlik başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuruda bulunacak adaylar, gerekli belgeleri ve şartları araştırmaya koyuldu.

Başvurular yalnızca elektronik ortamdan alınacak ve Müdürlüğe herhangi bir evrak gönderilmeyecek.

Peki ücretli öğretmelik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik için hangi evraklar gerekli? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları 12.07.2021 tarihinde başlayacaktır.

Covid 19 salgını nedeniyle başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

25.08.2021 tarihi itibariyle çalışmalarına başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

E-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvuruları gerçekleşmektedir. Başvuru yaptıktan sonra Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurmanız gerekmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)

Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR