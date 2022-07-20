MEB ücretli öğretmenlik 2022/23 başvuruları başladı mı? Nasıl yapılır?

MEB ücretli öğretmenlik 2022/23 başvuruları başladı mı? Nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve detayları eğitimcilerin araştırma konuları arasında yer alıyor. Peki 2022 yılı ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl başvurulur?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki öğretmen kadrosu boşluklarına göre her yıl ücretli öğretmen alımı yapıyor.

Başvuruda bulunacak adaylar, tarihleri, gerekli belgeleri ve şartları araştırmaya koyuldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmenlik yapacak olan binlerce aday, başvurusunu tamamlamak istiyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır soruları gündemde yerini aldı.

Peki ücretli öğretmelik başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

MEB 2022 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

Ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı. Her yıl temmuz-ağustos aylarında alınan başvurular için duyurunun gelmesi bekleniyor.

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.